Non andrà tutto bene

(Di mercoledì 15 aprile 2020) L’ottimismo è uno strumento emotivo irrinunciabile in momenti di difficoltà come quello attuale, ma può diventare dannoso se, a un certo punto, non fa i conti con la realtà. Andrà? È stato importante dirselo all’inizio dell’emergenza sanitaria ed economica, ma ora è più utile e coraggioso ammettere che no, non andrà. Non se i Paesi non si attrezzeranno.I precedenti non sono incoraggianti. Non lo sono in Italia, per le tante promesse post-eventi calamitosi andate a vuoto, per esempio sul dissesto idrogeologico e sul rischio sismico. E non lo sono neppure negli altri Paesi: la crisi finanziaria del 2008, per esempio, aprì una voragine nelssere delle economie sviluppate tale da scatenare una gara di buoni propositi per il cambiamento delle regole della finanza mondiale, ...