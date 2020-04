Netflix | quotazione in borsa alle stelle | cos’è successo?

(Di mercoledì 15 aprile 2020) Questo articoloin: cos’è? è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.non conosce crisi ai tempi del Cornonavirus, tutt’altro, schizza in alto incon quotazioni che non si vedevano da tempo. Lo streaming online in tempi di quarantena è un bene avvertito quasi come essenziale da molte persone che grazie ai contenuti fruibili mediante piattaforme comee Amazon Prime Video, o marginalmente anche …

Ultime Notizie dalla rete : Netflix quotazione

ComingSoon.it

Netflix non conosce crisi ai tempi del Cornonavirus, tutt’altro, schizza in alto in borsa con quotazioni che non si vedevano da tempo. Lo streaming online in tempi di quarantena è un bene avvertito ...Andamento negativo negli States su tutti i comparti dell'S&P 500 ... Tra i best performers del Nasdaq 100, Tesla Motors (+5,25%), American Airlines (+3,73%), Viacom (+3,24%) e Netflix (+2,22%).