Nelle “Figure dell’Italia Civile” di Pier Franco Quaglieni una tenzone morale senza tempo (Di mercoledì 15 aprile 2020) di Fiorella Franchini Aldo Cazzullo l’ha definito “ un cavaliere solitario che da decenni tiene viva la memoria di una grande tradizione culturale spesso misconosciuta”. Pier Franco Quaglieni, docente e saggista di storia risorgimentale e contemporanea, pubblicista dal 1968, è direttore del Centro di studi e ricerche “Mario Pannunzio e da questo osservatorio privilegiato ha incontrato e conosciuto da vicino molte personalità che hanno segnato la storia civile e culturale dell’Italia del ‘900. Il suo saggio “Figure dell’Italia civile” edizioni Golem, raccoglie le biografie di personalità importanti della cultura e della politica italiana da Einaudi a Giovanni Amendola, da Marchesi a Soleri, da Calamandrei a Chabod, da Burzio ad Adriano Olivetti, da Ernesto Rossi a Balbo di Vinadio. La parte più consistente ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 15 aprile 2020) di Fiorella Franchini Aldo Cazzullo l’ha definito “ un cavaliere solitario che da decenni tiene viva la memoria di una grande tradizione culturale spesso misconosciuta”., docente e saggista di storia risorgimentale e conranea, pubblicista dal 1968, è direttore del Centro di studi e ricerche “Mario Pannunzio e da questo osservatorio privilegiato ha incontrato e conosciuto da vicino molte personalità che hanno segnato la storia civile e culturale dell’Italia del ‘900. Il suo saggio “Figure dell’Italia civile” edizioni Golem, raccoglie le biografie di personalità importanti della cultura e della politica italiana da Einaudi a Giovanni Amendola, da Marchesi a Soleri, da Calamandrei a Chabod, da Burzio ad Adriano Olivetti, da Ernesto Rossi a Balbo di Vinadio. La parte più consistente ...

mariobianchi18 : E' stato tra i fondatori della Ronda, autorevole rivista letteraria degli anni '20. Le sue critiche musicali come p… - scappandovia : In questi giorni sto facendo delle figure di merda gigantesche perché per sbaglio entro sempre nelle dirette di rag… - garosi_andrea : @aragni_z @AdryWebber @MauroCelestini Amara verità. temo che potranno trattarci peggio di bestie senza poter profer… - Glenn31961306 : @Adnkronos Mi intristisco a vedere nelle varie trasmissioni tutti questi figure Nobili scappate dall' Italia - SmilingEars : @domercoli Poverini, che peso che devono portare. E la colpa di chi sarebbe? Chi ha mandato i pazienti nelle RSA?… -

Ultime Notizie dalla rete : Nelle “Figure Coronavirus, Trump: «La pandemia può durare fino ad agosto, rischiamo la recessione». Per Wall Street peggior... Corriere della Sera