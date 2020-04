Nate Parker | il nuovo film e la versione di Spike Lee

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 15 aprile 2020) Cominciamo dalla fine. L’incontro consi è appena concluso, maLee fa un cenno. Vuole sapere se American Skin fa piangere (la risposta è: sì): bro, “fratello” di, e suo mentore, dice che quando l’ha visto lui si è sentito colpito al cuore. E che spera faccia discutere, ma tanto, tutti quanti.American Skin (in sala dal 30 aprile) è la seconda regia di, 40 anni, attore, regista, sceneggiatore e produttore. È undurissimo. Racconta di un afroamericano, il cui figlio adolescente viene ucciso dalla polizia per un malinteso, durante un controllo, e della lotta disperata per ottenere giustizia. Denuncia quanto le tensioni razziali siano ancora ben radicate negli Usa: il titolo rimanda alla canzone American Skin (41 shots) con la quale Bruce Springsteen ricorda Amadou Diallo, lo ...