Napoli, il rinnovo di Mertens è congelato: Inter alla finestra (Di mercoledì 15 aprile 2020) Il rinnovo di Dries Mertens è congelato: il Napoli aspetta una risposta del belga. L’Inter osserva Interessata sullo sfondo È calato il gelo sul rinnovo di Dries Mertens con il Napoli. Dopo l’incontro avvenuto il 1 marzo tra De Laurentiis e il belga, il prolungamento del contratto sembrava una formalità ma a causa dell’emergenza Coronavirus tutto si è cristallizzato. Come riporta il Corriere dello Sport il club aspetta ancora una risposta da parte di Mertens, conscio del fatto che la volontà di De Laurentiis è quella di rinnovargli il contratto. Sullo sfondo l’Inter, che osserva Interessata l’evolversi della situazione. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Calciomercato Napoli - Dries Mertens temporeggia e non firma il rinnovo

Da Milano - Il Napoli vuole il rinnovo di Fabian : in considerazione offerte solo dopo il 2021

Tuttosport : si complica il rinnovo di Mertens. C’è una strategia per portare Immobile al Napoli (Di mercoledì 15 aprile 2020) Ildi Dries: ilaspetta una risposta del belga. L’osservaessata sullo sfondo È calato il gelo suldi Driescon il. Dopo l’incontro avvenuto il 1 marzo tra De Laurentiis e il belga, il prolungamento del contratto sembrava una formalità ma a causa dell’emergenza Coronavirus tutto si è cristallizzato. Come riporta il Corriere dello Sport il club aspetta ancora una risposta da parte di, conscio del fatto che la volontà di De Laurentiis è quella di rinnovargli il contratto. Sullo sfondo l’, che osservaessata l’evolversi della situazione. Leggi su Calcionews24.com

CalcioMercatoNA : Calciomercato Napoli, Dries Mertens temporeggia e non firma il rinnovo - SimoneAvsim : #Insigne passa dalla richiesta di cessione dal #Napoli al rinnovo a vita. Nel mezzo, l'addio a Mino #Raiola che pro… - Spazio_Napoli : - infoitsport : Ag. Zaniolo: 'Disponibili al rinnovo, Nicolò sta bene alla Roma'. Sirene inglesi per Pau Lopez, il Napoli sulle tra… - Guidorizzi82 : In questi momenti è futile parlare di calcio,ma visto che i cojoni approfittano per scrivere caxxate, voglio precis… -