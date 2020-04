Leggi su calcionews24

David, tecnico del West Ham, è intervenuto ai microfoni di Keys & gray Special per parlare del suo passato David, tecnico del West Ham, è intervenuto ai microfoni di Keys & Gray Special per parlare del suo passato. Ecco le sue parole: «Avrò sempre il rimpianto di aver lasciato l'Everton, ma non mi pentirò di aver scelto lo. Nel calcio facciamo scelte più o meno giuste, sono stato calciatore e allenatore e ci sono sempre alti e bassi. Sono contento di essere al West Ham: abbiamo iniziato bene, a gennaio abbiamo fatto degli acquisti che ci faranno migliorare».