Motocross, rinviati i GP di Russia e Lettonia. Calendario stravolto: 8 gare consecutive in estate, luglio e agosto sempre in pista! (Di mercoledì 15 aprile 2020) L'emergenza sanitaria ha letteralmente stravolto il Calendario del Mondiale Motocross MXGP, portando a una serie lunghissima di rinvii dopo che si erano disputate regolarmente le prime due gare tra Gran Bretagna e Olanda. La notizia dell'ultima ora riguarda il rinvio degli appuntamenti di Russia e Lettonia: a Orlyonok si correrà il 5 luglio e non il 7 giugno, a Kegums tutto rimandato dal 14 giugno al 12 luglio. A questo punto il Calendario della rassegna iridata è letteralmente intasato perché sono previsti 8 weekend consecutivi in pista nel cuore dell'estate! Dal 5 luglio al 23 agosto si gareggerà senza nemmeno un fine settimana di pausa tra Russia, Lettonia, Italia (19 luglio a Maggiora), Repubblica Ceca, Belgio, Germania, Svezia, Finlandia. I centauri saranno messi a durissima prova dal punto di vista fisico e mentale.

