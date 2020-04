Milano | sequestrati mascherine e gel igienizzanti non autorizzati

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 15 aprile 2020) Durante un controllo per il rispetto delle norme anti virus la guardia di finanza diha scoperto, in un magazzino, numerosachirurgiche (circa 17000) e ffp2 (circa 1200). Il materiale non aveva il marchio CE e di conseguenza è stato disposto il sequestro della merce. Il magazzino ed il suo contenuto sono riconducibili ad un cittadino cinese che è stato denunciato per frode in commercio, ricettazione e vendita di prodotti contraffatti. Nel magazzino oltre allesono stati trovati gel(192 confezioni), guanti in lattice (60000) e vestiti contraffatti (100 capi). L'articoloe gelnonproviene da Italia Sera.