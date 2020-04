(Di mercoledì 15 aprile 2020) Un avviso di garanzia al direttore generale del Pio AlbergoGiuseppe Calicchio per epidemia colposa e omicidio colposo plurimo, la casa di riposo indagata per la legge 231...

fanpage : #COVID2019 le parola del Sindaco di Bergamo Giorgio Gori - Corriere : La strage dei nonni da Milano al Sud. I corpi anche nelle palestre - Notiziedi_it : Milano, la strage degli anziani: perquisito il Trivulzio, inchiesta sulla Regione - puntodilucesca1 : Milano, la strage degli anziani: perquisito il Trivulzio, inchiesta sulla Regione. Questo virus ammazza anziani ave… - massimoneri90 : Milano, la strage degli anziani: perquisito il Trivulzio, inchiesta sulla Regione -

Ultime Notizie dalla rete : Milano strage

L’elenco degli errori è lungo, in discussione è un «modello». E la strage di anziani, racconta Giuseppe Guastella, provoca ormai un’ondata di inchieste che dal Pio Albergo Trivulzio di Milano dilaga ...Bussero (Milano), 15 aprile 2020 - Zero decessi, zero contagi. La casa di riposo di Bussero è in controtendenza, fra le sue mure non c’è stata la strage di nonni da coronavirus che si è registrata in ...