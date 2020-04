Milan, Biglia: «Futuro? Vedremo cosa fare» (Di mercoledì 15 aprile 2020) Il centrocampista del Milan Biglia ha parlato del suo Futuro: «Ho un contratto fino a giugno. Vedremo cosa fare» Lucas Biglia ha parlato del suo Futuro al Milan: «Ho un contratto fino a giugno col club e poi Vedremo cosa fare. Sinceramente voglio dare la priorità a mia moglie e ai miei figli ciò che desiderano. Il lato economico non è prioritario». «Penso di poter giocare ancora un paio d’anni. Mi chiedo cosa farò quando mi sveglierò e non dovrò più allenarmi. Sto iniziando valutare di fare il corso di allenatore. In Spagna si può e in Argentina posso farlo online. Questa è la mia idea», ha concluso il centrocampista argentino ai microfoni di Radio La Plata. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Biglia via dal Milan?/ Calciomercato : niente rinnovo - lo cerca il River Plate

Biglia via dal Milan?/ Calciomercato : l'ex Lazio non rinnoverà - si cerca il sostituto

Milan - il sostituto di Biglia arriva dalla Francia : fissato il prezzo (Di mercoledì 15 aprile 2020) Il centrocampista delha parlato del suo: «Ho un contratto fino a giugno.» Lucasha parlato del suoal: «Ho un contratto fino a giugno col club e poi. Sinceramente voglio dare la priorità a mia moglie e ai miei figli ciò che desiderano. Il lato economico non è prioritario». «Penso di poter giocare ancora un paio d’anni. Mi chiedofarò quando mi sveglierò e non dovrò più allenarmi. Sto iniziando valutare diil corso di allenatore. In Spagna si può e in Argentina posso farlo online. Questa è la mia idea», ha concluso il centrocampista argentino ai microfoni di Radio La Plata. Leggi su Calcionews24.com

cmdotcom : #Milan, #Biglia in scadenza: 'Vedremo che fare. Ma posso dire la mia per altri due anni’ - Lazio_Land : RT @Laziale_Belgio: Forza Lazio! ?????? #Lazio #Milan #Biglia #SerieA - Laziale_Belgio : Forza Lazio! ?????? #Lazio #Milan #Biglia #SerieA - dattheeo : @MilanCapiscer Football manager? Ho comprato Zaracho al primo anno, silva a parametro zero, venduto Chalanoglu Bona… - PaganoMattia : @ArchilocoFe1983 @SerieA stagione storta, già in estate con mancini che vi lascia senza allenatore. aggiungi due ac… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Biglia Milan, Biglia: "Futuro? A giugno si vedrà. Sento di poter giocare ancora un paio d'anni" TUTTO mercato WEB Milan, Biglia: «Futuro? Vedremo cosa fare»

Lucas Biglia ha parlato del suo futuro al Milan: «Ho un contratto fino a giugno col club e poi vedremo cosa fare. Sinceramente voglio dare la priorità a mia moglie e ai miei figli ciò che desiderano.

Milan, Moncada studia un nuovo profilo per la difesa del futuro: la situazione

Oramai in casa Milan il leit-motiv è sempre lo stesso ... su tutti Zlatan Ibrahimovic e Lucas Biglia. Ma a prescindere da questi due addii sarà la difesa il reparto che con tutta probabilità subirà i ...

Lucas Biglia ha parlato del suo futuro al Milan: «Ho un contratto fino a giugno col club e poi vedremo cosa fare. Sinceramente voglio dare la priorità a mia moglie e ai miei figli ciò che desiderano.Oramai in casa Milan il leit-motiv è sempre lo stesso ... su tutti Zlatan Ibrahimovic e Lucas Biglia. Ma a prescindere da questi due addii sarà la difesa il reparto che con tutta probabilità subirà i ...