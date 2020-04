Migranti, Pagano: la Sicilia non si trasformi nel centro di accoglienza d’Europa (Di mercoledì 15 aprile 2020) Il leghista Pagano non vuole sbarchi di Migranti in Sicilia e lancia un appello al governatore Musumeci affinchè non si ripeta una nuova Pozzallo. Ci sono almeno 150 Migranti a bordo della ong Alan Kurdi che cercano di trovare rifugio in Sicilia. Alessandro Pagano, vicecapogruppo della Lega alla Camera, non ci sta. “Ma che ci … L'articolo Migranti, Pagano: la Sicilia non si trasformi nel centro di accoglienza d’Europa proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek Migranti : Pagano (Lega) - 'bloccare gli sbarchi in Sicilia' (Di mercoledì 15 aprile 2020) Il leghistanon vuole sbarchi diine lancia un appello al governatore Musumeci affinchè non si ripeta una nuova Pozzallo. Ci sono almeno 150a bordo della ong Alan Kurdi che cercano di trovare rifugio in. Alessandro, vicecapogruppo della Lega alla Camera, non ci sta. “Ma che ci … L'articolo: lanon sineldid’Europa proviene da www.meteoweek.com.

TonusAldo : Et Voilà Sì riapre il mercato delle vacche, ritorna il business dell'accoglienza: cercasi alberghi per migranti (p… - velocelento : @BlueRos10479662 Prima a se stesso poi ai 'migranti' e alla fine agli italiani...ma solo se pagano le tasse,che ser… - MarazitiMassimo : @DavidMartini85 @ValerioMinnella @vitalbaa I migranti vogliono arrivare in Europa, e perciò pagano i trafficanti. Q… - NotMyEU1 : @francescatotolo @maydayterraneo @seaeyeorg Gli ???? quelli che lavorano e pagano le tasse stanno in casa in 40 mq. I… - LOracolo2 : @GiuseppeConteIT Quindi per i migranti i tamponi ci sono, per gli Italiani, che pagano le tasse e mantengono quasi… -

Ultime Notizie dalla rete : Migranti Pagano Migranti: Pagano (Lega), 'bloccare gli sbarchi in Sicilia' Metro Migranti, Pagano: la Sicilia non si trasformi nel centro di accoglienza d’Europa

Il leghista Pagano non vuole sbarchi di migranti in Sicilia e lancia un appello al governatore Musumeci affinchè non si ripeta una nuova Pozzallo. Ci sono almeno 150 migranti a bordo della ong Alan ...

Coronavirus, cosa sta accadendo in Svezia? Esplodono i contagi, il mancato lockdown fa pagare un conto salato a Stoccolma

La Svezia, però, è un Paese multiculturale, con molti immigrati che spesso non parlano svedese. Le autorità ne sono consapevoli, tanto che nelle ultime settimane sono stati trasmessi in televisione ...

Il leghista Pagano non vuole sbarchi di migranti in Sicilia e lancia un appello al governatore Musumeci affinchè non si ripeta una nuova Pozzallo. Ci sono almeno 150 migranti a bordo della ong Alan ...La Svezia, però, è un Paese multiculturale, con molti immigrati che spesso non parlano svedese. Le autorità ne sono consapevoli, tanto che nelle ultime settimane sono stati trasmessi in televisione ...