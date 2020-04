Mi ritorni in mente – Cinque momenti del Napoli in questo periodo di astinenza (Di mercoledì 15 aprile 2020) Siamo senza calcio giocato da un po’. E senza Napoli soprattutto. Qui si può dire senza remore. In momenti di assenza di un piacere lo si comprende meglio, almeno è quello che percepisco parlando con i tifosi. Il fatto che se si vuole si può serenamente continuare con le polemiche sul riprendere il campionato, assegnarlo a tavolino, quando riprendere gli allenamenti e come, e quindi sfogarci come abbiamo sempre fatto seguendo la nostra squadra del cuore, non ci basta. Stiamo capendo che senza un colpo di testa, una corsa sulla fascia, un calcio al pallone, un tiro ad effetto, una smanacciata, un fallo o un gol non è che ci divertiamo più di tanto. Per questo motivo ho pensato di mostrarmi e mostrarvi Cinque cose, non solo gol, ma cose di campo. Lo faccio per non perdere l’abitudine e per ricordarmi che la cosa più bella ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 15 aprile 2020) Siamo senza calcio giocato da un po’. E senzasoprattutto. Qui si può dire senza remore. Indi assenza di un piacere lo si comprende meglio, almeno è quello che percepisco parlando con i tifosi. Il fatto che se si vuole si può serenacontinuare con le polemiche sul riprendere il campionato, assegnarlo a tavolino, quando riprendere gli allenamenti e come, e quindi sfogarci come abbiamo sempre fatto seguendo la nostra squadra del cuore, non ci basta. Stiamo capendo che senza un colpo di testa, una corsa sulla fascia, un calcio al pallone, un tiro ad effetto, una smanacciata, un fallo o un gol non è che ci divertiamo più di tanto. Permotivo ho pensato di mostrarmi e mostrarvicose, non solo gol, ma cose di campo. Lo faccio per non perdere l’abitudine e per ricordarmi che la cosa più bella ...

napolista : Mi ritorni in mente – Cinque momenti del Napoli in questo periodo di astinenza Dal gol di Milanese alle parate di… - Webl0g : Radio Subasio: Piero Pelù sceglie le canzoni della vita per 'Mi ritorni in mente' - silviorossi6 : RT @calciocesenafc: MI RITORNI IN MENTE ... | PUNTATA 2??8?? ?? Al Manuzzi il 14 aprile 1990 il #Cesena di #Lippi impone l'1-1 alla @juvent… - emabigu : RT @calciocesenafc: MI RITORNI IN MENTE ... | PUNTATA 2??8?? ?? Al Manuzzi il 14 aprile 1990 il #Cesena di #Lippi impone l'1-1 alla @juvent… - calciocesenafc : MI RITORNI IN MENTE ... | PUNTATA 2??8?? ?? Al Manuzzi il 14 aprile 1990 il #Cesena di #Lippi impone l'1-1 alla… -

Ultime Notizie dalla rete : ritorni mente Mi ritorni in mente - Cinque momenti del Napoli in questo periodo di astinenza ilnapolista Il ritorno alla vita dei bambini: cominciare a pensarci si può, anzi si deve

Alcune idee per il ritorno dei bambini non solo a scuola ... non serve inventare strane cose ma solo inserire qualche ora di scuola buona per rifarsi i muscoli della mente. E stare finalmente assieme.

IL VOLO UN’AVVENTURA STRAORDINARIA/ Diretta e scaletta: il loro è un “Grande Amore”

dice Conti con il pubblico dell’Arena in delirio. Intanto sul web sono tutti pazzi di Gianluca, Ignazio e Piero con commenti “che voci meravigliose! Ritorno con la mente e con il cuore allo scorso ...

Alcune idee per il ritorno dei bambini non solo a scuola ... non serve inventare strane cose ma solo inserire qualche ora di scuola buona per rifarsi i muscoli della mente. E stare finalmente assieme.dice Conti con il pubblico dell’Arena in delirio. Intanto sul web sono tutti pazzi di Gianluca, Ignazio e Piero con commenti “che voci meravigliose! Ritorno con la mente e con il cuore allo scorso ...