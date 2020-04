Mes, Molinari (Lega): Il Governo ha imbavagliato il Parlamento (Di mercoledì 15 aprile 2020) Il capogruppo del partito al Parlamento denuncia il comportamento di Conte e Gualtieri in materia Mes. “Avremmo voluto votare martedì un documento per decidere su questo provvedimento”, ha dichiarato. CORONAVIRUS TOT. CONTAGIATI 162.488 TOT. GUARITI 37.130 TOT. DECEDUTI 21.067 Coronavirus, le ultime notizie il bollettino del 14 aprile Si continua a parlare del modo in … L'articolo Mes, Molinari (Lega): Il Governo ha imbavagliato il Parlamento proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 15 aprile 2020) Il capogruppo del partito aldenuncia il comportamento di Conte e Gualtieri in materia Mes. “Avremmo voluto votare martedì un documento per decidere su questo provvedimento”, ha dichiarato. CORONAVIRUS TOT. CONTAGIATI 162.488 TOT. GUARITI 37.130 TOT. DECEDUTI 21.067 Coronavirus, le ultime notizie il bollettino del 14 aprile Si continua a parlare del modo in … L'articolo Mes,): Ilhailproviene da www.meteoweek.com.

Mentre in tutta Europa la discussione è aperta, in Italia maggioranza e governo impediscono discussione e votazione, sostenuta oggi in capigruppo solo dalla Lega e da Fdi, di un documento di indirizzo ...

