Meraviglie – La penisola dei tesori | anticipazioni e servizi stasera 15 aprile

Leggi su termometropolitico

(Di mercoledì 15 aprile 2020)– Ladei15La prima serata del mercoledì si apre all’insegna delle grandi bellezze italiane con– Ladei. L’emozionante programma documentaristico, in onda oggi 152020 dalle 21:25 su Rai 1, ci porterà alla scoperta di luoghi ricchi di storia, arte e cultura.Segui Termometro Politico su Google News La fortunata trasmissione, ideata e condotta da Alberto Angela, è proprio quello che ci vuole in questo periodo così difficile, a causa dell’emergenza Coronavirus, per distrarsi e trascorrere del tempo piacevole comodamente seduti sul proprio divano. Ma vediamo insieme cos’ha in serbo per noi– Ladei15Stiamo vivendo un momento ...