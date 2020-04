Meleo | senza traffico intensificati lavori stradali

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 15 aprile 2020) Roma – “Continuano le attivita’ di manutenzione sulle strade, intensificate per l’asdidi questo periodo emergenziale. Tra questi, come gia’ ricordato, stiamo portando avanti attivita’ importanti per migliorare la sicurezza delle nostre strade, con gli sfalci del verde in prossimita’ delle carreggiate e il rifacimento della segnaletica a terra, in particolare delle strisce pedonali”. Lo scrive su Facebook l’assessore aipubblici di Roma Capitale, Linda. Tra gli interventi coordinati dal dipartimentopubblici,ne sottolinea in particolare due che riguardano la zona Est della citta’: “Il primo riguarda la rimozione della vegetazione su via Tiburtina, nel tratto tra il quartiere Settecamini e via Marco Simone, a cui si e’ aggiunto il rifacimento segnaletica a terra presente in ...