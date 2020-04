Melania Rea, la famiglia dona il ricavato della onlus per la lotta al Coronavirus (Di mercoledì 15 aprile 2020) Un gesto importante e simbolico quello giunto dalla famiglia di Melania Rea, la ragazza uccisa il 18 aprile del 2011 alla sola età di 29 anni a coltellate. In questo difficile momento che sta attraversando l’Italia, flagellata dall’emergenza Coronavirus, il fratello della donna ha deciso di scendere in prima linea devolvendo il ricavato delle donazioni della onlus a suo nome in favore di medici e ospedali impegnati nella battaglia al Covid-19. Melania Rea, i soldi della onlus donati alla lotta al Covid-19 La battaglia contro il Coronavirus è una lotta comune dove ognuno, dal singolo alla comunità, gioca il suo ruolo di fondamentale importanza. Dal più individuale e cruciale rispetto per le misure di sicurezza in termini di isolamento sociale e distanziamento sociale, ai gesti più importanti da parte di associazioni, grandi imprese, ... Leggi su thesocialpost Melania Rea - la famiglia dona i soldi dell’associazione in suo nome per l’emergenza Covid (Di mercoledì 15 aprile 2020) Un gesto importante e simbolico quello giunto dalladiRea, la ragazza uccisa il 18 aprile del 2011 alla sola età di 29 anni a coltellate. In questo difficile momento che sta attraversando l’Italia, flagellata dall’emergenza, il fratellodonna ha deciso di scendere in prima linea devolvendo ildellezionia suo nome in favore di medici e ospedali impegnati nella battaglia al Covid-19.Rea, i solditi allaal Covid-19 La battaglia contro ilè unacomune dove ognuno, dal singolo alla comunità, gioca il suo ruolo di fondamentale importanza. Dal più individuale e cruciale rispetto per le misure di sicurezza in termini di isolamento sociale e distanziamento sociale, ai gesti più importanti da parte di associazioni, grandi imprese, ...

Un gesto importante e simbolico quello giunto dalla famiglia di Melania Rea, la ragazza uccisa il 18 aprile del 2011 alla sola età di 29 anni a coltellate. In questo difficile momento che sta ...

Un gesto, semplice, ma bellissimo. Che ridà speranza in un momento così buio. «Abbiamo deciso di devolvere i proventi delle donazioni raccolte in questi anni dalla onlus Melania Rea, a favore delle ...

