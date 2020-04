Melania Rea, a pochi giorni dall’anniversario della sua morte il bel gesto della famiglia (Di mercoledì 15 aprile 2020) Fra pochi giorni ricorre un triste anniversario: il 18 aprile 2011 Melania Rea, la bellissima mamma di Somma Vesuviana veniva uccisa a Ripe di Civitella dal marito, Salvatore Parolisi. Melania aveva 32 anni e una figlia piccola, Vittoria, che oggi ha 10 anni. Parolisi è stato degradato dal ruolo di caporalmaggiore dell’Esercito e sconta la sua condanna a 30 anni nel penitenziario di Bollate, a Milano, dove è stato trasferito dal carcere militare avendo perso i gradi. Ma si torna a parlare di Melania Rea non solo per l’anniversario della sua scomparsa che il fratello Michele si prepara a onorare in forma privata, ma per il gesto di grande umanità che in questo momento difficile dà speranza: la decisione di devolvere i proventi delle donazioni raccolte in questi anni dalla onlus Melania Rea a favore delle famiglie e dei medici che stanno lottando ... Leggi su caffeinamagazine Melania Rea - la famiglia dona il ricavato della onlus per la lotta al Coronavirus

