Medicina Solidale | oltre 200 pacchi viveri a famiglie Tor Bella Monaca

(Di mercoledì 15 aprile 2020)200di Torhanno ricevuto un paccoper potere andare avanti in un momento di grande difficoltà economica soprattutto nelle periferie della Capitale. Grazie ai volontari disono stati distribuiti – nella sede di Via Aspertini – generi alimentari di prima necessità principalmente a nuclei familiari fragili, agli anziani soli, alleimmigrate segnalate dai loro responsabili pastorali e alle comunità immigrate di diversa confessione, tutto questo grazie all’intervento del Forum del Terzo Settore del Lazio che ha donato ai 200. Questa iniziativa si aggiunge al lavoro chesta svolgendo sin dall’inizio dell’emergenza sanitaria attraverso i 5 ambulatori di strada dal colonnato di san Pietro a Via della Longara fino a Via ...

romasociale : MEDICINA SOLIDALE: 'GRAZIE A FORUM TERZO SETTORE LAZIO OLTRE 200 PACCHI VIVERI A FAMIGLIE #TORBELLAMONACA'… - AndreaCortiAC : Coronavirus: McDonald's al fianco di Medicina Solidale, Acli e Isola Solidale - borzilidia : RT @ACLI_Roma: #Covid19 #McDonalds al fianco delle ACLI di Roma, Istituto di Medicina Solidale e L'Isola Solidale. L'azienda metterà a disp… - PatimoStefano : Coronavirus: McDonald’s al fianco di Medicina Solidale, Acli e Isola Solidale - CorriereQ : Coronavirus: McDonald’s al fianco di Medicina Solidale, Acli e Isola Solidale -

Ultime Notizie dalla rete : Medicina Solidale

RomaDailyNews

famiglie e soggetti in difficoltà in cerca di solidarietà più settoriale (medicina, benessere, cibo). Ed è per questo che una semplice cifra donata non basta più: le moltissime associazioni d’aiuto ...relegata al privato sociale o alla rete dei medici di medicina generale. Un’ultima parola rispetto a questo sistema sanitario pubblico, equo, egualitario e solidale, che immagino: la governance non ...