Mascherine, gel igienizzante e guanti: sequestrati a Milano 110 mila prodotti illegali (Di mercoledì 15 aprile 2020) La guardia di finanza ha sequestrato oltre 110 mila prodotti illegali scoperti in un magazzino di milano, tra cui 17.350 Mascherine chirurgiche e 1.210 Mascherine filtranti (di tipo FFP2), ma anche guanti e gel igienizzanti, che erano conservati all’interno di pacchetti riportanti unicamente scritte in cinese e privi del marchio CE. Sarebbero stati messi in vendita come dispositivi anti coronavirus. Leggi su fanpage Coronavirus - 1 miliardo di mascherine e milioni di litri di gel per i lavoratori : i calcoli del Politecnico di Torino per la ripartenza

Il Cardinale Sepe riceve mascherine e gel igienizzante dalle guardie particolari giurate

Gel e mascherine non a norma : maxi sequestro a Brusciano (Di mercoledì 15 aprile 2020) La guardia di finanza ha sequestrato oltre 110scoperti in un magazzino di, tra cui 17.350chirurgiche e 1.210filtranti (di tipo FFP2), ma anchee gel igienizzanti, che erano conservati all’interno di pacchetti riportanti unicamente scritte in cinese e privi del marchio CE. Sarebbero stati messi in vendita come dispositivi anti coronavirus.

LegaSalvini : ++ DURISSIMO IL DIRETTORE DEL TEMPO: 'CONTE COME SCHETTINO, HA PENSATO A SALVARE PRIMA SE STESSO, GLI ITALIANI DOPO… - fattoquotidiano : Coronavirus, 1 miliardo di mascherine e milioni di litri di gel per i lavoratori: i calcoli del Politecnico di Tori… - LegaSalvini : LO SCOOP DEL ''TEMPO'': A FEBBRAIO, DUE SETTIMANE PRIMA CHE LA CONSIP FACESSE LE GARE PER IL RESTO DEGLI ITALIANI,… - andvaccaro : RT @StartMagNews: Misurazione della temperatura all’entrata, #mascherine, gel igienizzanti e disinfettanti per superfici, distanziamento so… - Michele_Arnese : RT @StartMagNews: Misurazione della temperatura all’entrata, #mascherine, gel igienizzanti e disinfettanti per superfici, distanziamento so… -

Ultime Notizie dalla rete : Mascherine gel Bonus mascherine e gel disinfettanti: cos’è e come come funziona Lavoro e Diritti “L’epidemia di Covid19 non è sotto controllo”, il monito del virologo Burioni

Infine, le aziende, secondo Burioni, devono seguire «5 regole fondamentali: misurazione della temperatura all’entrata, mascherine per tutti i lavoratori, gel igienizzanti e disinfettanti per superfici ...

Coronavirus, rincari mascherine: sigilli a due parafarmacie di Pescara. Multa e chiusura anche per una macelleria

All'inizio dell'emergenza Coronavirus era stato il presidente del consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, a segnalare i rincari esagerati applicati dal titolare della parafarmacia sia sulle mascherine ...

Infine, le aziende, secondo Burioni, devono seguire «5 regole fondamentali: misurazione della temperatura all’entrata, mascherine per tutti i lavoratori, gel igienizzanti e disinfettanti per superfici ...All'inizio dell'emergenza Coronavirus era stato il presidente del consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, a segnalare i rincari esagerati applicati dal titolare della parafarmacia sia sulle mascherine ...