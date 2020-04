(Di mercoledì 15 aprile 2020)dirette e post su Instagramè sempre al centro dell’attenzione sui social, si parla spesso di lei, anche se non di gossip perchè lei e il marito Billy Costacurta sono davvero riservati.Si mostrano spesso sui social, fanno vedere attimi della loro vita privata, quotidiana, ma non amano raccontare i loro fatti. Soprattutto in questo periodo l’ex Miss Italia è tanto attiva sui social, cerca di sentire il meno possibile l’isolamento, mantiene occupate ed impegnate le casalinghe e le sue follower tra una cosa e l’altra. Fa dirette, aggiunge post, commenta e risponde a chi le pone delle domande o le chiede dei consigli.bellissima acqua e sapone, ma non tutti la pensano cosìadesso ha 44 anni, anche se è impossibile per molti di noi. Si, è alla soglia di 50 ...

zazoomnews : Sei troppo magra il nuovo selfie di Martina Colombari allarma i fan - #troppo #magra #nuovo #selfie #Martina - KontroKulturaa : Martina Colombari troppo magra i fan preoccupati (FOTO) - - zazoomblog : Sei troppo magra il nuovo selfie di Martina Colombari allarma i fan - #troppo #magra #nuovo #selfie #Martina - GazzettaDelSud : 'Sei troppo #magra', il nuovo selfie di #MartinaColombari allarma i fan - GDS_it : #MartinaColombari, lo scatto su #Instagram allarma i fan: 'Troppo magra' -

Ultime Notizie dalla rete : Martina Colombari

Martina Colombari condivide su Instagram una sua nuova foto in versione casalinga, vista la quarantena imposta dal Coronavirus ed è allarme tra i fan. Uno scatto in cui l'ex Miss Italia appare in ...In questi giorni, Martina Colombari ha condiviso su Instagram una sua nuova foto in versione casalinga, vista la quarantena imposta dal Coronavirus. Uno scatto in cui l'ex Miss Italia appare in ...