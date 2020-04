Martina Bonolis | chi è la figlia del celebre conduttore televisivo

zazoomblog : Paolo Bonolis nonno la figlia Martina è incinta (Foto) - #Paolo #Bonolis #nonno #figlia - Notiziedi_it : Paolo Bonolis diventa nonno, la figlia Martina è incinta - infoitcultura : STEFANO E MARTINA, FIGLI DI PAOLO BONOLIS/ 'Con loro ero un papà assente' - zazoomnews : STEFANO E MARTINA FIGLI DI PAOLO BONOLIS- Con loro ero un papà assente - #STEFANO #MARTINA #FIGLI #PAOLO - zazoomnews : Stefano e Martina figli di Paolo Bonolis- Ragionavo dicendo io e non noi - #Stefano #Martina #figli #Paolo -

Ultime Notizie dalla rete : Martina Bonolis

Martina è di tre anni più grande del fratello Stefano e ha sposato a New York un mese dopo Tito Garza. Entrambi i figli del celebre conduttore televisivo vivono attualmente negli Usa. Al matrimonio ...Il conduttore televisivo Paolo Bonolis sarà presto nonno: la figlia Martina incinta, il bambino dovrebbe nascere il prossimo autunno. Una bella notizia per il conduttore televisivo Paolo Bonolis in ...