Marianne Faithfull | lezioni di stile attualissime da un’icona senza tempo

(Di mercoledì 15 aprile 2020) È, indubbiamente, una delle più grandi fashion icon degli anni 60 e il suo stile disinvolto ha ispirato le regine-à-porter dell’era moderna come Kate Moss e Alexa Chung. Marianne Faithfull, con le le sue minigonne scamosciate, gli stivali al ginocchio, i cappotti di pelliccia, gli occhiali da sole oversize e i cappelli a falda larga, è un vero e proprio monumento couture. Inserita da VH1 (famosa rete televisiva musicale) nella lista delle 100 migliori donne del rock’n’roll, la 73enne cantautrice è ricoverata in questi giorni a Londra per Coronavirus, ma al momento il manager Francois Ravard ha dichiarato all’Associated Press che le sue condizioni di salute sono stabili e in ripresa.