Maria De Filippi rivela il suo punto debole: “Sono terrorizzata da…” (Di mercoledì 15 aprile 2020) Una delle conduttrici italiane più amate, Maria De Filippi ha di recente confessato a Che Tempo che fa di soffrire di una malattia che l’affligge ormai da moltissimo tempo. Il suo problema principale sarebbe quello di preoccuparsi costantemente per la sua salute e quella di chi le sta accanto. Maria De Filippi rivela il suo punto debole: “Sono terrorizzata da…” Intervistata da Fabio Fazio a Che tempo che fa, Maria De Filippi ha svelato di soffrire di ipocondria acuta, una malattia che le fa credere di avere qualche patologia anche se si trova in ottima forma fisica. A quanto pare coloro che soffrono di ipocondria vengono definiti malati immaginari e la conduttrice ha detto che la sua paura l’ha portata spesso a chiamare i medici anche a notte inoltrata. A volte però, la conduttrice ha spiegato di essere stata molto utile per coloro che ... Leggi su velvetgossip Maria De Filippi è al centro di una fitta polemica legate alle fake news

