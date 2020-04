Maria De Filippi è al centro di una fitta polemica legate alle fake news (Di mercoledì 15 aprile 2020) Maria De Filippi vittima delle fake news Maria De Filippi ogni tanto viene tirata in ballo con qualche articolo di fake news, la conduttrice si trova raramente nei guai, proprio perché è corretta, sempre all’altezza di qualunque situazione, per questo difficilmente attaccabile su qualunque fronte. Nel suo caso infatti non è stata lei a commettere errori, è stata solamente chiamata in causa. Ecco perché la sua addetta stampa si è ritrovata a smentire qualunque fake news, e a dare le spiegazioni dovute in fretta. Al centro della questione vi è una dieta farlocca, che secondo la fake news, avrebbe permesso a Maria De Filippi di togliere tanti chili in pochissimi giorni. Il tutto senza fare movimento alcuno, senza rinunciare a mangiare qualunque tipo di alimento. Ovviamente si tratta di una notizia falsa, ma qualcuno ci è cascato ... Leggi su kontrokultura Maria De Filippi prende una decisione su Amici All Stars : il retroscena

Uomini e Donne - Maria De Filippi : come si svolgeranno le registrazioni

Maria De Filippi denunciata per una dieta. Ma è una fake news (Di mercoledì 15 aprile 2020)Devittima delleDeogni tanto viene tirata in ballo con qualche articolo di, la conduttrice si trova raramente nei guai, proprio perché è corretta, sempre all’altezza di qualunque situazione, per questo difficilmente attaccabile su qualunque fronte. Nel suo caso infatti non è stata lei a commettere errori, è stata solamente chiamata in causa. Ecco perché la sua addetta stampa si è ritrovata a smentire qualunque, e a dare le spiegazioni dovute in fretta. Aldella questione vi è una dieta farlocca, che secondo la, avrebbe permesso aDedi togliere tanti chili in pochissimi giorni. Il tutto senza fare movimento alcuno, senza rinunciare a mangiare qualunque tipo di alimento. Ovviamente si tratta di una notizia falsa, ma qualcuno ci è cascato ...

KontroKulturaa : Maria De Filippi è al centro di una fitta polemica legate alle fake news - - Feffe1992 : RT @lupoalessio1999: Se dovessero vincere #amici19 una tra Gaia e Giulia In questa stagione nei talent condotti da Maria de Filippi ci sare… - ChiccoseDOC : LE CHICCHE DI GOSSIP: PAGO IN LIBRERIA CON LA SUA STORIA, “VAGABONDO D’AMORE”. ED IL DOPPIO RITORNO IN TV DI MARIA… - zazoomnews : Maria De Filippi prende una decisione su Amici All Stars: il retroscena - #Maria #Filippi #prende #decisione - giadinagrisu : RT @tempoweb: #Amici19 terremoto Nicolai Così insulta Alessandra Celentano -