Maria De Filippi chi è? Biografia | età | altezza | Instagram e vita privata

Leggi su chenews

(Di mercoledì 15 aprile 2020) Tutto ciò che vorremmo sapere della seguitissima conduttrice italiana. Età, social,, carriera, e tanto altroDe(Fonte foto: Getty Images)Deè ormai la regina del mondo Mediaset. Conduttrice di programmi seguitissimi, come C’è posta per te, Amici ed Uomini e Donne, la conduttrice ed autrice televisiva ha alle spalle una carriera di tutto rispetto.Deetà edDe, nasce a Milano, il 5 dicembre 1961, ed ha quindi oggi, 58 anni. Alta 168 cm, la conduttrice pesa 57 kg circa.DefiglioDeha un figlio adottivo. Si chiama Gabriele, fu preso in affidamento nel 2002, quando aveva 10 anni, per poi essere ufficialmente adottato dalla conduttrice e da Maurizio Costanzo, nel 2004. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: TEO MAMMUCARI CHI ...