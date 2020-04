Marelli | «Ripresa senza VAR? Nicchi parla senza ragionare» – ESCLUSIVA

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 15 aprile 2020) L’ex arbitro Lucahato inai microfoni di Calcionews24: ecco le sue considerazioni sulladella Serie A Luca, ex arbitro e attuale opinionista per Radio 24, hato inai nostri microfoni della possibiledel campionato. Queste le sue parole. Giovanni Rezza hato di una impossibilità di riprendere il campionato, salvo poi correggere il tiro,ndo di unacon le dovute precauzioni: vedi impossibile la? «Partiamo dal presupposto che il calcio produce l’1% del PIL italiano, esattamente come Fincantieri. Ora Fincantieri sta riprendendo, o a breve riprenderà; quindi mettiamo caso che un dipendente si ammali, cosa succede? Si blocca di nuovo Fincantieri? Non credo. Purtroppo dobbiamo imparare a convivere con questo virus. Anche io quando riaprirò l’ufficio so che ...