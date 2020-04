Mara Venier, l’ex Jerry Calà ringrazia il marito Nicola Carraro (Di mercoledì 15 aprile 2020) Jerry Calà, ex compagno di Mara Venier, ringrazia Nicola Carraro, attuale marito della conduttrice. I due sono stati sposati dal 1984 al 1987, un rapporto burrascoso, terminato a causa dei continui tradimenti dell’attore. Nonostante ciò Jerry e Mara sono rimasti amici: lui è stato spesso ospite di Domenica In e più di una volta su Instagram è apparso in compagnia della presentatrice e del produttore, nella loro casa romana. “Con Mara c’è un amicizia profonda, siamo come fratello e sorella – ha raccontato Jerry Calà a Diva e Donna -. Mara è una donna che ho sempre stimato e non dimentico gli anni passati insieme, nel rapporto di convivenza e di condivisione è stata fondamentale. Rinunciò alla sua carriera!”. Il primo incontro con la Venier avvenne sul set di Vado a vivere da solo, di Marco ... Leggi su dilei Mara Venier - la figuraccia in diretta con Francesco Renga

Francesco Renga/ Gaffe Mara Venier "Salutami Ambra Angiolini" ma non sa che i due...

Mara Venier mega gaffe con Francesco Renga : “c’entra Ambra” (Di mercoledì 15 aprile 2020)Calà, ex compagno di, attualedella conduttrice. I due sono stati sposati dal 1984 al 1987, un rapporto burrascoso, terminato a causa dei continui tradimenti dell’attore. Nonostante ciòsono rimasti amici: lui è stato spesso ospite di Domenica In e più di una volta su Instagram è apparso in compagnia della presentatrice e del produttore, nella loro casa romana. “Conc’è un amicizia profonda, siamo come fratello e sorella – ha raccontatoCalà a Diva e Donna -.è una donna che ho sempre stimato e non dimentico gli anni passati insieme, nel rapporto di convivenza e di condivisione è stata fondamentale. Rinunciò alla sua carriera!”. Il primo incontro con laavvenne sul set di Vado a vivere da solo, di Marco ...

_hug_me_Payno_ : RT @planisferiale: ringrazio gerry scotti, mara venier e paolo bonolis per la quantità di reaction pics che ci danno, la vita non sarebbe l… - infoitcultura : Mara Venier, un scivolone che Francesco Renga non si aspettava - infoitcultura : Mara Venier intervista a Francesco Renga e gaffe clamorosa su Ambra Angiolini - infoitcultura : Mara Venier intervista Renga e fa una gaffe su Ambra Angiolini - gryffindorharr : RT @planisferiale: ringrazio gerry scotti, mara venier e paolo bonolis per la quantità di reaction pics che ci danno, la vita non sarebbe l… -