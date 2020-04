Maltratta coppia di anziani: carabinieri arrestano badante romeno dopo colluttazione (Di mercoledì 15 aprile 2020) Ad accorrere in aiuto della coppia di anziani i carabinieri del locale comando, che hanno raggiunto l'abitazione subito dopo aver ricevuto la denuncia del figlio delle vittime. Colto sul fatto mentre stava terrorizzando i suoi assistiti, lo straniero, trovato in stato di ebbrezza, è stato arrestat Federico Garau  Luoghi: Viterbo Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 15 aprile 2020) Ad accorrere in aiuto delladidel locale comando, che hanno raggiunto l'abitazione subitoaver ricevuto la denuncia del figlio delle vittime. Colto sul fatto mentre stava terrorizzando i suoi assistiti, lo straniero, trovato in stato di ebbrezza, è stato arrestat Federico Garau  Luoghi: Viterbo

FabioMegnamix : RT @CriminImmigratl: #CriminiImmigrati: Montefiascone, maltratta coppia di anziani: badante romeno in manette - CriminImmigratl : #CriminiImmigrati: Montefiascone, maltratta coppia di anziani: badante romeno in manette - ilmetropolitan : Montefiascone (Vt). Badante vessa e maltratta coppia di anziani. Arrestato - LavoroLazio_com : Montefiascone, badante vessa e maltratta coppia di anziani: arrestato I carabinieri del Nucleo Operativo e Rad... - destiempoyque : RT @beanonesiste: Mi chiedo come sia possibile che shippiate Dramione, è tipo la coppia non-canon più insensata della saga, lui praticament… -