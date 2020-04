Maltese Il romanzo del commissario quarta puntata | trama 15 aprile 2020

RaiDue : 'Ho bisogno di sapere chi era mio padre...' ?? Maltese - Il romanzo del commissario ?? l'ultima puntata, domani 21.20… - mina_parco : RT @RaiDue: 'Sono coinvolte persone insospettabili...' ?? Maltese - Il romanzo del commissario ?? l'ultima puntata, mercoledì, 21.20 #Rai2 #M… - RaiDue : 'Sono coinvolte persone insospettabili...' ?? Maltese - Il romanzo del commissario ?? l'ultima puntata, mercoledì, 21… - ilDiozzi : @Lordpinkerton Che bel Tweet. Fu 'Una Ballata nel Mare Salato' di Hugo Pratt, ero appassionato di Corto Maltese ed… - carlopalomar : RT @carlopalomar: 'Sono qui a Trapani, perchè devo risolvere il caso del commissario Peralta' ???? Parola di Dario Maltese! ?? Maltese - Il r… -

Ultime Notizie dalla rete : Maltese romanzo

Corriere di Siena

Per commentare in diretta la serie tv Maltese Il romanzo del commissario basta andare sull’hashtag ufficiale #Maltese oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook della ...Fuggito da un passato doloroso, il protagonista di Maltese – Il romanzo del commissario torna nella terra natìa di Trapani dove assiste all’omicidio di un suo amico fraterno per mano della mafia.