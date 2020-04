Maltese – Il romanzo del commissario | la trama della quarta puntata Le anticipazioni

(Di mercoledì 15 aprile 2020)– IldelQuesta sera, mercoledì 15 aprile 2020, in prima serata su Rai 2 torna– Ildel, serie tv diretta da Gianluca Maria Tavarelli con protagonista Kim Rossi Stuart. La fiction, composta di quattro puntate, è andata in onda per la prima volta su Rai 1 nel maggio del 2017 e ora l’emittente di Viale Mazzini ha deciso di ritrasmetterla, visti anche i buoni ascolti che registrò quasi tre anni fa. Tutto quello che c’è da sapere su– IldelCosa è successo nell’ultimaNella miniserie viene raccontata la storia di Dario, undi polizianarcotici di Roma che durante la fine degli anni 70 decide di tornare nella sua città natale, Trapani, per il matrimonio di un ...

mymovies : Maltese - Il romanzo del commissario, stasera l'ultimo episodio su @RaiDue - RaiDue : 'Ho bisogno di sapere chi era mio padre...' ?? Maltese - Il romanzo del commissario ?? l'ultima puntata, domani 21.20… - mina_parco : RT @RaiDue: 'Sono coinvolte persone insospettabili...' ?? Maltese - Il romanzo del commissario ?? l'ultima puntata, mercoledì, 21.20 #Rai2 #M… - RaiDue : 'Sono coinvolte persone insospettabili...' ?? Maltese - Il romanzo del commissario ?? l'ultima puntata, mercoledì, 21… - ilDiozzi : @Lordpinkerton Che bel Tweet. Fu 'Una Ballata nel Mare Salato' di Hugo Pratt, ero appassionato di Corto Maltese ed… -

Torna stasera in replica su Rai 2 con l'Ultima puntata, Maltese - Il romanzo del commissario, miniserie in 4 puntate per la regia di Gianluca Maria Tavarelli, chiamato a dirigere una cast che vede - ...È giunto il momento della resa dei conti per i protagonisti di Maltese il romanzo del commissario. L’appassionante giallo, in onda stasera 15 aprile 2020 dalle 21:20 su Rai 2, approda al suo ultimo ...