Maledetto coronavirus: si nasconde e si diffonde due giorni prima dei sintomi (Di mercoledì 15 aprile 2020) A favorire la diffusione di Sars-CoV-2 potrebbe aver contribuito il fatto che i pazienti possono iniziare a trasmettere il coronavirus 2-3 giorni prima della comparsa dei sintomi. Insomma, si è già contagiosi quando ancora non si sta male, e magari ci si muove liberamente e senza troppe precauzioni. Lo suggerisce uno studio di modellizzazione pubblicato su ‘Nature Medicine’ dal team di Eric Lau dell’Università di Hong Kong, Centro collaboratore dell’Organizzazione mondiale della sanità per l’epidemiologia e il controllo delle malattie infettive.Per continuare a leggere l'articolo abbonati oppure accedi L'articolo Maledetto coronavirus: si nasconde e si diffonde due giorni prima dei sintomi Secolo d'Italia. Leggi su secoloditalia Coronavirus - morto il nonno di Fabio Rovazzi : “Ho fatto l’impossibile e l’impensabile…. ma alla fine questo maledetto virus ti è venuto a bussare alla porta”

Sempre a Pasquetta, se n’è andata a causa del coronavirus Palma Re, che era ricoverata all’ospedale di Civitanova. La donna era residente in città e vedova. Inoltre, nel giorno di Pasqua è morta a ...

“Purtroppo ricominciamo la settimana con numeri ancora preoccupanti e una brutta notizia: le persone positive al Covid-19 salgono a 76, mentre 39 sono in sorveglianza attiva. Oggi devo tristemente ...

