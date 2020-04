M5s infuriati sul Mes Alla fine il premier chiama Bonafede e Franceschini e propone il

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 15 aprile 2020) In mattinata volano gli stracci. I parlamentari M5s, con un comunicato dopo l’altro affidato alle agenzie di stampa, si schierano a muso duro contro Pd che ha cambiato rotta sull’uso del Fondo Salva-Stati: “Vannocieca contro il governo”. Ma questo è solo l’inizio. Con il passare delle ore i sospetti si infittiscono. Tra i grillini si insinua il dubbio che dietro questa mossa ci possa essere il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri e in molti continuano a domandarsi da che parte stia Giuseppe Conte e se anche ilabbia cambiato idea.Quindi ecco post su Facebook pubblicati in batteria, come si dice in certi casi. Fino ad alzare al massimo il livello dello scontro all’interno della maggioranza con un post sul blog delle Stelle per dire che mai il Movimento, per far fronte all’emergenza Coronavirus, sosterrà il ...