L’ultima minaccia per l’agricoltura europea

(Di mercoledì 15 aprile 2020) Hanno fatto scalpore nelle scorse settimane le dichiarazioni del sindaco di Bergamo Giorgio Gori (Pd) e del ministro dell’Agricoltura Teresa Bellanova sulle modalità più funzionali al reperimento di lavoratori per il comparto agroalimentare nella stagione dei raccolti e dei lavori nei campi. Secondo Gori, sindaco di una delle città più colpite dal coronavirus, all’Italia “servono almeno 200 mila lavoratori extracomunitari” e un nuovo decreto ad hoc per attrarre i lavoratori stagionali. La renziana Bellanova ha chiesto invece la regolarizzazione dei lavoratori in nero e clandestini stanziati nelle baraccopoli-ghetto e vittime del caporalato. In entrambi i casi, è da rilevare la concezione strumentale del lavoratore straniero, dell’immigrato visto unicamente come risorsa o ...