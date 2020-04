L’Ue presenta il piano per uscire dal lockdown. Le 3 condizioni per accedere alla fase 2 (Di mercoledì 15 aprile 2020) L’Europa presenta il piano per passare alla fase 2 della gestione dell’emergenza coronavirus. Le condizioni dell’Ue agli Stati membri. Emergenza coronavirus, le indicazioni dell’Ue per accedere alla fase 2. In attesa di conoscere quello che sarà il suo futuro, l’Unione europea presenta la strategia che gli Stati membri sono chiamati a seguire per uscire dalla fase 1 e uscire dalle misure restrittive che hanno paralizzato buona parte del Vecchio Continente. CoronavirusEmergenza coronavirus, il piano dell’Europa per passare alla fase 2 A presentare il piano europeo sono la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen e il presidente del Consiglio europeo Charles Michel in occasione della conferenza stampa indetta per il 15 aprile a Bruxelles. “Le misure restrittive prese dai vari paesi sono state cruciali per limitare il ... Leggi su newsmondo L’Ue presenta il piano per uscire dal lockdown (DIRETTA)

