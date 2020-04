Lucia Annunziata dimessa dallo Spallanzani | le notizie sulla salute della giornalista

(Di mercoledì 15 aprile 2020) È accaduto circa una settimana fa quando è giunta la notizia del ricoverodi Mezz’ora in più,Annunciata, 69enne, che ha accusato febbre alta e difficoltà respiratorie. Inizialmente risultata negativa al primo tampone, successivamente positiva grazie alla Tac e a un terzo esame. Eravamo rimasti in attesa degli esiti di un secondo tampone. Oggi apprendiamo che laè statadall’ospedaledi Roma. Si apprende dall’ANSA che laè risultata negativa ai tamponi e che la diagnosi abbia dato l’esito di una polmonite interstiziale bilaterale. Questo il motivo che ha spinto i medici dell’ospedalea trattenere lasotto osservazione, ma da oggipotrà proseguire la terapia farmacologica nella propria abitazione, ...

Ultime Notizie dalla rete : Lucia Annunziata

Lucia Annunziata è stata dimessa oggi dall'ospedale Spallanzani di Roma, dove era stata ricoverata una settimana fa per sospetto Covid-19, trasportata in ambulanza con febbre alta e difficoltà ...ROMA – Dopo una settimana, Lucia Annunziata è stata dimessa martedì 14 aprile dall’ospedale Spallanzani di Roma dove era stata ricoverata per sospetto coronavirus. Alla giornalista, ex direttrice dell ...