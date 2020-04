Luca Vismara ricorda la nonna | Ha avuto un funerale | se n’è andata prima

Leggi su ilgiornale

(Di mercoledì 15 aprile 2020) Luana Rosatorende omaggio allaCarla nel giorno del suo compleanno e parla, per lavolta, del lutto che lo ha colpito lo scorso febbraio Ex concorrente di Amici di Maria De Filippi ed ex naufrago de L’Isola dei famosi 2019,ha deciso dire attraverso i social la caraCarla, che oggi avrebbe compiuto 96 anni., personaggio tra i più agguerriti dell’ultima edizione de L’Isola, aveva già parlato del forte legame che lo unisce alla famiglia, ma ha deciso di tenere per sé la morte della. La donna, infatti, è venuta a mancare lo scorso 28 febbraio, maha scelto di farlo sapere solo oggi attraverso un post pubblicato su Instagram. Allegando alcuni scatti che ritraggono la signora Carla felice e sorridente, il cantante le ha reso omaggio esprimendo, attraverso le righe ...