Luca Argentero, matrimonio con Cristina Marino? Le sue parole (Di mercoledì 15 aprile 2020) Luca Argentero pensa al matrimonio con Cristina Marino: “Lo faremo presto” E’ tra gli uomini più apprezzati dal pubblico femminile ma il suo cuore è ormai occupato, Luca Argentero è infatti innamoratissimo della sua compagna Cristina Marino. I due, che stanno insieme da circa quattro anni, sono anche in attesa della loro prima figlia, che dovrebbe nascere tra poche settimane. I due, molti riservati sulla loro vita privata, oggi si sono eccezionalmente concessi ai propri fan. Collegati su Instagram, i due hanno deciso di fare una diretta di coppia per chiacchierare un po’ con i loro followers. Tra le domande fatte dai fan molte erano rivolte alla storia d’amore dei due attori e, tra queste, non è mancata quella relativa al matrimonio. Quando un follower ha chiesto perchè i due non si sposassero Luca non si è ... Leggi su lanostratv Cristina Marino e Luca Argentero | Confessioni : bimba e gelosie

Luca Argentero e la dedica social per la compagna incinta

"Il regalo più bello è qua". Luca Argentero - compleanno magico con Cristina senza veli - (Di mercoledì 15 aprile 2020)pensa alcon: “Lo faremo presto” E’ tra gli uomini più apprezzati dal pubblico femminile ma il suo cuore è ormai occupato,è infatti innamoratissimo della sua compagna. I due, che stanno insieme da circa quattro anni, sono anche in attesa della loro prima figlia, che dovrebbe nascere tra poche settimane. I due, molti riservati sulla loro vita privata, oggi si sono eccezionalmente concessi ai propri fan. Collegati su Instagram, i due hanno deciso di fare una diretta di coppia per chiacchierare un po’ con i loro followers. Tra le domande fatte dai fan molte erano rivolte alla storia d’amore dei due attori e, tra queste, non è mancata quella relativa al. Quando un follower ha chiesto perchè i due non si sposasseronon si è ...

alessiacheru : Tagged by @teddy18bear 5 celebrity crush, 5 tags Luca Argentero Jaime Lorente Alberto Urso Giancarlo Commare Dal… - Carmen_Twittah : RT @goodvjbess: Luca Argentero uno dei migliori attori in circolazione Siamo d’accordo? SÌ O SÌ #DocNelleTueMani - Carmen_Twittah : RT @sandrinaadmni: Che Luca Argentero fosse un bravo attore lo avevo già constatato, ma secondo me in questo ruolo sta dando il meglio di s… - zazoomblog : Cristina Marino e Luca Argentero Confessioni: bimba e gelosie - #Cristina #Marino #Argentero - carbsareforever : Comunque non so chi sia più bello tra Luca argentero e Cristina Marino -