Londra, i bus di Harry Potter trasportano i medici al lavoro contro il coronavirus: “È una magia” (Di mercoledì 15 aprile 2020) Per contrastare la diffusione del virus e aiutare i medici e gli operatori della servizio sanitario nazionale impegnati nella lotta all'epidemia, la Warner Bros ha messo a disposizione i bus tour per gli studi di Harry Potter di Leavesden. La notizia è stata accolta ovviamente con grande gioia e orgoglio, soprattutto dai tanti fan della saga e dagli stessi medici: "Non andiamo a divertirci, ma qualcosa di magico è accaduto lo stesso". Leggi su fanpage Juventus-Inter - Agnelli-Zhang; faccia faccia a Londra al FT Business of Football Summit

Londra - conduttrice televisiva trovata morta : accusata di abusi sul fidanzato

Per contrastare la diffusione del virus e aiutare i medici e gli operatori della servizio sanitario nazionale impegnati nella lotta all’epidemia, la Warner Bros ha messo a disposizione i bus tour per ...

