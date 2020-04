Lombardia, opposizioni chiedono commissione d’inchiesta sulla gestione dell’emergenza Coronavirus (Di mercoledì 15 aprile 2020) opposizioni compatte all'attacco della Regione in Lombardia. Arriva la richiesta di una commissione di inchiesta sulla gestione dell'emergenza Coronavirus: "La Regione ha fatto tanti, troppi errori - scrive il Pd -. Lo dicono le statistiche, lo dicono le persone nelle Rsa, i medici, i cittadini lombardi. Abbiamo una grossa responsabilità: evitare il ripetersi di una crisi di questa portata. E per farlo, la Lombardia deve cambiare". Il capogruppo Pizzul: "Non è atto di ostilità, ma di chiarezza". L'assessore Caparini: "Non vedo l'ora". Leggi su fanpage Guardia di Finanza in Regione Lombardia Le opposizioni : commissione d’inchiesta

Coronavirus : Regione Lombardia - opposizioni avviano iter per commissione di inchiesta (2)

Coronavirus : Regione Lombardia - opposizioni avviano iter per commissione di inchiesta (Di mercoledì 15 aprile 2020)compatte all'attacco della Regione in. Arriva la richiesta di unadi inchiestadell'emergenza Coronavirus: "La Regione ha fatto tanti, troppi errori - scrive il Pd -. Lo dicono le statistiche, lo dicono le persone nelle Rsa, i medici, i cittadini lombardi. Abbiamo una grossa responsabilità: evitare il ripetersi di una crisi di questa portata. E per farlo, ladeve cambiare". Il capogruppo Pizzul: "Non è atto di ostilità, ma di chiarezza". L'assessore Caparini: "Non vedo l'ora".

Noovyis : (Coronavirus: Regione Lombardia, opposizioni avviano iter per commissione di inchiesta (2)) Playhitmusic - - Noovyis : (Coronavirus: Regione Lombardia, opposizioni avviano iter per commissione di inchiesta) Playhitmusic - - monikindaaaa : Le opposizioni in Lombardia vogliono inchiesta su Sanità, io mi chiedo davvero se questi politici da strapazzo, ign… - stefaniabenemio : RT @Domy61905088: @borghi_claudio Onorevole, avete capito a cosa serve la campanella in Lombardia? Avete capito che il parlamento è esautur… - Domy61905088 : RT @Domy61905088: @borghi_claudio Onorevole, avete capito a cosa serve la campanella in Lombardia? Avete capito che il parlamento è esautur… -