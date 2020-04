L’Italia è grande: Maurizio Damilano e l’epica doppietta d’oro ai Mondiali nella 20 km di marcia (Di mercoledì 15 aprile 2020) Può un oro, in questo caso due ori, Mondiale superare in quelle classifiche che difficilmente spettano agli sportivi e che spesso vengono stilate da giornalisti o appassionati, superare un trionfo Olimpico? Quasi mai ma nel caso di Maurizio Damilano i trionfo iridati nella sua specialità, i 20 km di marcia, sono riusciti a superare nell’immaginario comune, la vittoria a Cinque Cerchi nella Olimpiade dimezzata di Mosca. Maurizio Damilano si presentò proprio così al mondo dell’atletica: con un oro olimpico. Aveva 23 anni, il marciatore azzurro e, in forza del sesto posto all’Europeo ottenuto due anni prima, era considerato un outsider di lusso nella gara che si dipanò (nel totale disinteresse della Tv russa) nella giornata di apertura del programma olimpico dell’atletica. I favoriti della vigilia, quelli sulla bocca di tutti, ... Leggi su oasport Coronavirus e crisi economica : dal MES ai coronabond - le possibili vie d’uscita per l’Italia dalla “nuova Grande Depressione”

