L’Italia è grande: Giorgio Lamberti e quel tabù spazzato via. L’oro mondiale leggendario nei 200 sl a Perth 1991 (Di mercoledì 15 aprile 2020) Difficile spiegare oggi, con il nuoto italiano così competitivo in Europa e nel mondo, quale punto di svolta abbia rappresentato, tra fine anni ’80 e inizio ’90, l’avvento sulle scene del bresciano Giorgio Lamberti. Il primo nuotatore azzurro in grado di fregiarsi del titolo mondiale, nel caso specifico sulla distanza dei 200 sl. Carriera breve e intensa, che non ha avuto la gratificazione olimpica meritata, ma che resta importantissima per la crescita di questo sport nel nostro Paese. Lamberti, già argento europeo a Strasburgo ’87 battuto solo da Holmertz, ma davanti a Gross, domina gli Europei di Bonn ’89 conquistando 100sl, 200sl (con un primato del mondo spaziale, 1’46″69, sarebbe tempo da finale olimpica anche oggi, resisterà 10 anni) e si presenta da favorito ai Mondiali di Perth ’91, in Australia, disputati ... Leggi su oasport L’Italia è grande : Giorgio Lamberti e quel tabù spazzato via. L’oro mondiale leggendario nei 200 sl a Perth 1991

