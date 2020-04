L’infettivologa di Msf | “Ho combattuto Ebola | morbillo e Hiv | ma il Coronavirus è

Leggi su tpi

(Di mercoledì 15 aprile 2020), intervista all’infettivologa di Msf impegnata nella risposta all’emergenza in Lombardia Stella Egidi è un’infettivologa di Medici Senza Frontiere (Msf) e fa parte del team che supporta la taskforce del governo nella risposta all’emergenzain Lombardia e nelle Marche a partire dal 12 marzo scorso, quando la Ong ha deciso di dare il proprio contributo nel contenimento del virus. Ha lavorato per oltre 10 anni in Africa combattendo altre epidemie, come l’Hiv, la tubercolosi, il, la malaria o il colera. Se cinque anni fa, mentre era alle prese con una di queste emergenze, le avessero detto che si sarebbe occupata di un’epidemia nel suo Paese, probabilmente non ci avrebbe creduto, ma “l’aiuto non fa distinzione tra nazionalità, continente, fede politica o religione”, e al momento opportuno si ...