Licia Nunez vorrebbe diventare madre, dopo il terribile aborto si sente pronta (Di mercoledì 15 aprile 2020) Aveva 25 anni Licia Nunez quando ha perso suo figlio, l’aborto, l’interruzione di gravidanza; era il 2003. Un trauma con cui ha dovuto fare in conti a lungo e oggi ne riesce a parlare capendo che è un importante traguardo. Era la compagna di un uomo più grande, era all’inizio della sua carriera e scoprire di essere incinta le fece paura. “Ho commesso il grande errore di non parlarne con nessuno, né con l’uomo con cui stavo, né con la mia migliore amica, tantomeno con mia madre” ha confidato Lucia Nunez a Vanity Fair. Pensava di potere capire da sola ogni cosa, di potere fare da sola la cosa giusta e dopo le prime settimane di gravidanza iniziò a pensare a come sarebbe stato suo figlio, a desiderarlo con tutta se stessa. Arrivò poi quel terribile pomeriggio, l’emorragia, il taxi che la portò in ... Leggi su ultimenotizieflash GF Vip Licia Nunez sono stata dipendente dall’alcol per tanti mesi

GF Vip 2020 - Licia Nunez : ‘Una parte di me non c’è più - è rimasta lì in quel mese del 2003’

Licia Nunez : "Sono stata dipendente dall'alcol per più di nove mesi. Sono pronta a diventare madre" (Di mercoledì 15 aprile 2020) Aveva 25 anniquando ha perso suo figlio, l’, l’interruzione di gravidanza; era il 2003. Un trauma con cui ha dovuto fare in conti a lungo e oggi ne riesce a parlare capendo che è un importante traguardo. Era la compagna di un uomo più grande, era all’inizio della sua carriera e scoprire di essere incinta le fece paura. “Ho commesso il grande errore di non parlarne con nessuno, né con l’uomo con cui stavo, né con la mia migliore amica, tantomeno con mia” ha confidato Luciaa Vanity Fair. Pensava di potere capire da sola ogni cosa, di potere fare da sola la cosa giusta ele prime settimane di gravidanza iniziò a pensare a come sarebbe stato suo figlio, a desiderarlo con tutta se stessa. Arrivò poi quelpomeriggio, l’emorragia, il taxi che la portò in ...

VanityFairIt : Intervista a cuore aperto, appena uscita dal GF vip - zazoomnews : GF Vip 2020 Licia Nunez: ‘Una parte di me non c’è più è rimasta lì in quel mese del 2003’ - #Licia #Nunez: #parte… - lamescolanza : #LiciaNunez: «E adesso un figlio» - fainformazione : Licia Nunez dopo il Grande Fratello Vip desidera un figlio: 'sono pronta per avere un figlio' - Spet Licia Nunez a… - fainfocultura : Licia Nunez dopo il Grande Fratello Vip desidera un figlio: 'sono pronta per avere un figlio' - Spet Licia Nunez a… -