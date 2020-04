Licenziato per Coronavirus, gioca alla lotteria e diventa milionario: vince 4 milioni e mezzo (Di mercoledì 15 aprile 2020) Sembra una storia di fantasia, o una fake news come le chiamano oggi: ma non è così. E’ successo davvero. Un uomo, che è stato Licenziato per colpa del Coronavirus, ha giocato alla lotteria ed è diventato milionario: ha infatti vinto 4 milioni e mezzo. Licenziato per Coronavirus, gioca alla lotteria e vince 4 milioni e mezzo: chi è, dove è successo Disoccupato a causa del Coronavirus, e a un tratto milionario: la storia, vera, assomiglia a una di quelle favole che chiunque, almeno una volta, ha sognato di notte. In questo caso però, per un unico fortunato, al risveglio era tutto vero. Un padre di famiglia che aveva perso il lavoro per via dell’emergenza Coronavirus ha giocato alla lotteria e vinto un premio milionario. L’uomo, da un giorno all’altro, è rimasto a casa senza un lavoro. Ma dopo ... Leggi su italiasera Calciatore falsifica targa dell’auto per poter circolare liberamente : licenziato [NOME - VIDEO e DETTAGLI]

Gioca alla lotteria dopo essere stato licenziato per l’emergenza coronavirus : vince 4 milioni e mezzo

Coronavirus - operaio PreGel ‘licenziato perché dava fastidio : tra ragioni colpo di tosse a volto scoperto’. L’azienda nega : ‘Ha rivelato segreti’ (Di mercoledì 15 aprile 2020) Sembra una storia di fantasia, o una fake news come le chiamano oggi: ma non è così. E’ successo davvero. Un uomo, che è statoper colpa del, hatoed èto: ha infatti vinto 4e mezzo.pere mezzo: chi è, dove è successo Disoccupato a causa del, e a un tratto: la storia, vera, assomiglia a una di quelle favole che chiunque, almeno una volta, ha sognato di notte. In questo caso però, per un unico fortunato, al risveglio era tutto vero. Un padre di famiglia che aveva perso il lavoro per via dell’emergenzahatoe vinto un premio. L’uomo, da un giorno all’altro, è rimasto a casa senza un lavoro. Ma dopo ...

rubio_chef : «Lavorare in questo tipo di strutture richiede di interagire con le persone, non c’è modo di praticare il distanzia… - marinideaa : RT @yenisey74: Il dramma degli anziani contagiati e lasciati morire abbandonati a sé stessi nelle case di riposo, personale costretto a lav… - rugiada71 : RT @italiaserait: Licenziato per Coronavirus, gioca alla lotteria e diventa milionario: vince 4 milioni e mezzo - italiaserait : Licenziato per Coronavirus, gioca alla lotteria e diventa milionario: vince 4 milioni e mezzo… - maReylo : RT @yenisey74: Il dramma degli anziani contagiati e lasciati morire abbandonati a sé stessi nelle case di riposo, personale costretto a lav… -