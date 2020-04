Le grandi cerimonie gonfiano l’audience. Papa e tg in testa

Leggi su ilmanifesto

(Di mercoledì 15 aprile 2020) L’immagine mediale che si è impiantata nel nostro immaginario nel tempo del Covid-19, quasi a diventarne la copertina, è la trasmissione dello scorso venerdì 27 marzo: la preghiera Urbi et Orbi deldi Roma Francesco in una piazza S .Pietro deserta e piovosa. L’Assenza, in luogo di della più tradizionale partecipazione di massa, evoca ciò che sfugge alla fisicità, credenti o meno che si sia. Non si spiegherebbe, altrimenti, il clamoroso successo dell’evento: oltre17 milioni di utenti medi, il … Continua L'articolo Lel’audience.e tg inproviene da il manifesto.