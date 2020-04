Le barriere coralline stanno male tranne quelle del Mar Rosso

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 15 aprile 2020) Dal corallo del Marla speranza che lepossono salvarsi. Malgrado la crescita della temperatura dell'acqua, il corallo del golfo di Aqaba gode di ottima salute: molti conoscono la più famosa delle mete turistiche all'ingresso del golfo, Sharm el-Sheikh, proprio per la bellezza dei fondali e la ricchezza della vita marina. Da anni i biologi marini tengono sotto osservazione i coralli di questa regione a causa della resilienza mostrata a fronte dell'innalzamento delle temperature dei mari proprio mentre gran parte delledel mondo si ammalavano. I coralli sono minacciati da tempo. La malattia che ha colpito in modo particolare la Grande Barriera al largo dell'Australia, ma anche in Florida il terzo ecosistema corallino più grande del mondo, é chiamata bleaching, ovvero sbiancamento. Il corallo impallidisce e poi, se non si ...