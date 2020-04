Lavoro: Randstad e Bosch, orientamento a distanza con 'Allenarsi per il Futuro Digital' (Di mercoledì 15 aprile 2020) Roma, 15 apr. (Labitalia) - L'emergenza Coronavirus ha costretto milioni di italiani a lavorare da casa e scuole e università a spostare le lezioni in aule virtuali. In queste difficili settimane, migliaia di studenti che stanno frequentando l'ultimo anno di un ciclo scolastico, oltre che confrontarsi con una didattica nuova e con l'allontanamento dai coetanei, devono anche decidere il proprio Futuro formativo o professionale. Per sostenere gli studenti in questa fase delicata, Randstad, primo operatore mondiale nei servizi per le risorse umane, e Bosch lanciano il progetto 'Allenarsi per il Futuro Digital'. 'Allenarsi per il Futuro' è il progetto ideato da Randstad e Bosch per contrastare la disoccupazione giovanile e orientare gli studenti della scuola primaria, secondaria e universitari nella scelta del proprio percorso di formazione o di carriera offrendo loro ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 15 aprile 2020) Roma, 15 apr. (Labitalia) - L'emergenza Coronavirus ha costretto milioni di italiani a lavorare da casa e scuole e università a spostare le lezioni in aule virtuali. In queste difficili settimane, migliaia di studenti che stanno frequentando l'ultimo anno di un ciclo scolastico, oltre che confrontarsi con una didattica nuova e con l'allontanamento dai coetanei, devono anche decidere il proprioformativo o professionale. Per sostenere gli studenti in questa fase delicata,, primo operatore mondiale nei servizi per le risorse umane, elanciano il progetto 'per il'. 'per il' è il progetto ideato daper contrastare la disoccupazione giovanile e orientare gli studenti della scuola primaria, secondaria e universitari nella scelta del proprio percorso di formazione o di carriera offrendo loro ...

Chief Operations Officer Randstad Hr Solutions - in un momento molto delicato, in cui a causa della chiusura delle scuole non possono accedere alle consuete attività di orientamento e accompagnamento.

10 autisti di furgoni cassonati

con patente B per consegna a domicilio di prodotti alimentari con partenza da Giudonia (Rm). Occorre saper utilizzare Palmari, social e POS, possedere la licenza media e avere attitudine allo stress.

