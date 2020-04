Laura Torrisi e la foto con la figlia: l’incredibile somiglianza colpisce i fan (Di mercoledì 15 aprile 2020) Della sua vita privata oggi si conosce poco ma Laura Torrisi, dopo la fine del legame con Leonardo Pieraccioni, continua a districarsi tra il lavoro e il ruolo di mamma di Martina. L’attrice e la figlia sono due gocce d’acqua e le due stanno passando insieme la quarantena proprio come emerge dai post pubblicati su Instagram. Mamma e figlia, due gocce d’acqua Laura Torrisi è sempre in ottima forma, stando alle sue foto social. L’attrice, lanciata al cinema dal suo ex Leonardo Pieraccioni, sta passando la quarantena nella sua casa alle porte di Firenze e ogni giorno pubblica degli scatti per informare i suoi fan di come trascorre le sue giornate. La Torrisi è con la figlia Martina, con la quale si diverte a cucinare i piatti più disparati, sopratutto dei dolci. In una delle ultime foto mostra la preparazione di una crostata, invitando ... Leggi su thesocialpost Laura Torrisi : tra vita e rinascita l’obiettivo è tornare a sorridere

“Bella come mamma”. Laura Torrisi - la quarantena è con la figlia Martina

Laura Torrisi - proposta golosa : “ma quanto è buono il pomodoro strusciato?” (Di mercoledì 15 aprile 2020) Della sua vita privata oggi si conosce poco ma, dopo la fine del legame con Leonardo Pieraccioni, continua a districarsi tra il lavoro e il ruolo di mamma di Martina. L’attrice e lasono due gocce d’acqua e le due stanno passando insieme la quarantena proprio come emerge dai post pubblicati su Instagram. Mamma e, due gocce d’acquaè sempre in ottima forma, stando alle suesocial. L’attrice, lanciata al cinema dal suo ex Leonardo Pieraccioni, sta passando la quarantena nella sua casa alle porte di Firenze e ogni giorno pubblica degli scatti per informare i suoi fan di come trascorre le sue giornate. Laè con laMartina, con la quale si diverte a cucinare i piatti più disparati, sopratutto dei dolci. In una delle ultimemostra la preparazione di una crostata, invitando ...

Mcclane272 : @AndreaBove6 Ha avuto donne nei suoi film più belle della Estrada... Lorena Forteza, Angie Cepeda, Laura Torrisi... - lasoralalla : Segnalo per i nottambuli che tra circa un’ora inizia una puntata di Centovetrine su canale 5 in cui “Torrisi non si… - zazoomnews : Laura Torrisi: tra vita e rinascita l’obiettivo è tornare a sorridere - #Laura #Torrisi: #rinascita - Tini97Milan1899 : RT @AbateCapitano: Questa mattina è giusto e doveroso per 'Sommelier della figa' omaggiare una donna che negli ultimi giorni mi sono trovat… -

Ultime Notizie dalla rete : Laura Torrisi Laura Torrisi e la foto con la figlia: l’incredibile somiglianza colpisce i fan Thesocialpost.it Laura Torrisi e la foto con la figlia: l’incredibile somiglianza colpisce i fan

Della sua vita privata oggi si conosce poco ma Laura Torrisi, dopo la fine del legame con Leonardo Pieraccioni, continua a districarsi tra il lavoro e il ruolo di mamma di Martina. L’attrice e la ...

La riconoscete? Questa bimba oggi è una bomba sexy di cinema e tv

Se non l’avete riconosciuta, vi sveliamo noi chi è: Laura Torrisi! Laura Torrisi: anche a due anni, fa il pieno di like! Già, è proprio lei la splendida bambina della foto in uno scatto che la ritrae ...

Della sua vita privata oggi si conosce poco ma Laura Torrisi, dopo la fine del legame con Leonardo Pieraccioni, continua a districarsi tra il lavoro e il ruolo di mamma di Martina. L’attrice e la ...Se non l’avete riconosciuta, vi sveliamo noi chi è: Laura Torrisi! Laura Torrisi: anche a due anni, fa il pieno di like! Già, è proprio lei la splendida bambina della foto in uno scatto che la ritrae ...