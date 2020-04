Laura Pausini sta con Ferro: "Bene Tiziano a chiedere chiarimenti al Governo sui concerti" - (Di mercoledì 15 aprile 2020) Novella Toloni Gli auguri di Pasqua sui social sono stati, per la cantante, l’occasione per tornare sulla polemica innescata da Tiziano Ferro. Anche per la Pausini c’è ancora troppa incertezza nelle misure governative relative al mondo dello spettacolo Laura Pausini si è schierata al fianco di Tiziano Ferro nella polemica sulla poca chiarezza che il Governo sta avendo nei confronti del mondo dello spettacolo e della musica. Ospite di "Che tempo che fa", il cantante di Latina si è detto perplesso sull’indecisione dello Stato sul futuro della musica e degli eventi. Una richiesta di attenzione e presa di posizione avallata anche dalla Pausini che, attraverso alcuni commenti social, ha difeso e sostenuto il collega. "Io ho bisogno di chiedere che si faccia chiarezza, che il Governo ci dia delle risposte e anche si esponga, prenda una ... Leggi su ilgiornale Laura Pausini - la diretta con mamma Gianna per raccontarsi senza filtri

Avete mai visto la madre di Laura Pausini? Ecco Gianna Ballardini - due gecce d’acqua con la figlia [FOTO]

Ultime Notizie dalla rete : Laura Pausini Laura Pausini sta con Ferro: "Bene Tiziano a chiedere chiarimenti al Governo sui concerti" ilGiornale.it Federica Carta bambina canta Laura Pausini ma la mamma sbaglia: il video

VIDEO Edwyn Roberts e la sua 'Nostalgia Cremona'

Nel 2015 co-scrive Senza fare sul serio, brano con cui Malika Ayane conquista il triplo disco di platino. Sempre nel 2015 scrive, con Niccolò Agliardi e Laura Pausini, il singolo Simili. Nel dicembre ...

