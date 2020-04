L’appello di Federica Pellegrini: “Fate ripartire lo sport, almeno per i professionisti” (Di mercoledì 15 aprile 2020) L’intervista di Federica Pellegrini a ‘Radio 24’: “Si parla solo di calcio, anche gli altri sport sono importanti”. ROMA – ripartire il prima possibile. E’ questo l’appello che Federica Pellegrini ha voluto lanciare al Governo attraverso un’intervista rilasciata ai microfoni di Radio 24. “Aspettiamo tutti di uscire dalla quarantena per rimetterci sotto ad allenarci. Non ci piace stare fermi tanto tempo perché si perde tantissimo lavoro. La salute è ovvio che deve avere la priorità, ma lo sport deve essere considerato come un’attività primaria, almeno per gli atleti di interesse nazionale. Per noi nuotatori cambia tanto a livello di sensibilità. Già con due giorni di stop abbiamo difficoltà, immaginatevi tutto questo tempo“. Pellegrini: “Le differenze ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 15 aprile 2020) L’intervista dia ‘Radio 24’: “Si parla solo di calcio, anche gli altrisono importanti”. ROMA –il prima possibile. E’ questo l’appello cheha voluto lanciare al Governo attraverso un’intervista rilasciata ai microfoni di Radio 24. “Aspettiamo tutti di uscire dalla quarantena per rimetterci sotto ad allenarci. Non ci piace stare fermi tanto tempo perché si perde tantissimo lavoro. La salute è ovvio che deve avere la priorità, ma lodeve essere considerato come un’attività primaria,per gli atleti di interesse nazionale. Per noi nuotatori cambia tanto a livello di sensibilità. Già con due giorni di stop abbiamo difficoltà, immaginatevi tutto questo tempo“.: “Le differenze ...

